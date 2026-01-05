В Тюменской области появится отделение Союза кинематографистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отделение Союза кинематографистов России планируют открыть в Тюменской области. Заявка для этого уже направлена.

"У нас уже есть помещение для этой организации. Наша задача – не просто создавать продукты, а заводить в регион серьезных игроков, чтобы создавать настоящую индустрию. Также направили заявку на грант для оснащения кинокластера. Это в первую очередь нужно для начинающих режиссеров, сценаристов, которым нужна помощь", - рассказал режиссер, основатель студии "ТриЭм" Михаил Музалевский.

В короткометражном фильме "Орден" Михаил выступил режиссером. Лента к 80-летию Победы получила высокое одобрение экспертов, за два месяца ее представили на 25 фестивалях. Она удостоена высоких наград жюри.

С 2026 года "Орден" начнут показывать в школах региона по программе "Пушкинская карта".

Анжела Лебедева