Первый фильм о значении кино в жизни людей опубликовали тюменские авторы

| Фото: скриншот фильма "Герой" | Фото: скриншот фильма "Герой"

Снятый в Тюмени фильм "Герой" обнародовала команда кинопроекта "Зеркало будущего" в социальной сети во ВКонтакте. Это одна из трех работ, которые вошли в киноальманах о значении кинотворчества в жизни человека.

В "Герое" мальчик по имени Артем преследует бродягу, снимая его на камеру. Как он говорит, это документальный фильм про бездомных. В действительности же, подросток уверен, что следит за своим отцом, когда-то оставившим семью.

Как рассказал продюсер онлайн-кинотеатра "Ноль плюс" Александр Школенко, над короткометражкой работали тюменцы и режиссер из Москвы Роман Трофимов. "В продюсерской команде - старшеклассники-воспитанники киношколы "Ноль плюс". В киноальманах входят три фильма. Последний продолжают монтировать. Он будет самым сложным, с анимацией и графикой. Через обычные житейские истории рассказывается о роли кинематографа. В каждой работе кино имеет какое-то значение. Так, в "Герое" отец увидел себя и решил изменится", — говорит Александр Школенко.

Авторы идеи планируют организовать премьеру этих фильмов на кинофестивалях. Остальные работы продолжат публиковать в сообществе кинопроекта "Зеркало будущего" во ВКонтакте.

Инна Пахомова