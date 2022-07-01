В Тюмени пройдет фестиваль кубинского танца

| Фото: сообщество "Chacka Chacka | Фестиваль кубинского танца" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Chacka Chacka | Фестиваль кубинского танца" во ВКонтакте

Далее в сюжете Тюменцы собрали мозаику на заборе по улице Челюскинцев

Шоу-программа от ведущих школ социальных танцев в УФО откроет фестиваль кубинского танца у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 30 июля в 17 часов.

"У нас будет шоу-программа с выступлениями гостей и хедлайнеров, которые приедут из Екатеринбурга, Омска, Москвы и других городов. Подобное событие проходило в 2021 году. В этот раз формат тот же самый, но масштабнее. Будет больше гостей, хедлайнеров. Событие пройдет на улице. Регистрация на фестиваль обязательна", — сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события Наталья Стройкина.

Танцевальные мастер-классы по сальсе, рубмбе, пачанге и другим видам танцев начнутся на уличной сцене у "Конторы пароходства" с 10 часов. Они продлятся до 16 часов. Лекции организуют в малом лекционном зале на втором этаже.

В 18 часов 30 минут стартует концерт живой латиноамериканской музыки: выступит группа Legendario. В 20 часов начнется сальса-вечеринка.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова