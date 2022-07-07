Пять новых боксов "Тюменской дармарки" установят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять новых боксов проекта "Тюменская дармарка", куда тюменцы могут опустить ставшие ненужными им вещи, появятся в областной столице.

Как рассказала проект-менеджер Альянса СО НКО Наталья Котельникова, ящики для пожертвований установят в кафе Bombora (ул. Возрождения, 47), соседских центрах ЖК "Айвазовский" и ЖК "Апрель", в детско-юношеском центре "Фортуна" (ул. Авторемонтная, 21), в помещении благотворительного фонда "Бумеранг добра".

Проект "Тюменская дармарка" начали реализовывать в 2017 году представители центра поддержки семей "Помощь рядом". Изначально это был вещевой обменник, который функционировал на различных мероприятиях.

"За 2020-2021 год центр помог больше тысячи человек. Сейчас здесь помогают не только малоимущим и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но организует сборы вещей для жителей Донбасса. На данный момент в городе расположено десять боксов. Склад, представляющий из себя бесплатный магазин-обменник, расположен в помещении городского общественного центра "Дом НКО" по адресу: улица Ямская, 71а", — добавила Наталья Котельникова.

Инна Пахомова