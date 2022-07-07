В Тюменской области запустили сайт банка времени "Дари час"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект регионального центра социальной помощи в формате банка времени "Дари час" презентовали в центре "Семья" в Тюмени 6 июля.

Банк времени – сообщество людей, которые помогают друг другу и обмениваются услугами между собой.

"В мире система приобретает большую популярность. В Японии существует около 400 банков времени. В России система не слишком активно развивалась. По сути, это обмен добрыми делами. Например, человек оказал услуги репетитора, он может попросить помощь у любого другого члена сообщества", – рассказал председатель Совета тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У проекта есть сайт. На нем можно зарегистрироваться как физическое или юридическое лицо. После регистрации нужно выложить не менее трех товаров и услуг, которые можно оказать, например, репетиторство, автоволонтерство. Определенное количество "доброчасов" начисляется сразу. После этого пользователь может начать взаимодействовать с другими участниками системы – выбирать нужные для себя товары и услуги, самому становится их поставщиком другим людям. Все это без оплаты. Валютой в системе служат "доброчасы".

Авторы идеи хотят привлечь в проект не менее тысячи человек. При большом количестве участников система будет интересна, уверены они.

Проект реализуется при поддержке губернаторского гранта и гранта администрации Тюмени.

Инна Пахомова