Полмиллиона рублей выделят общественникам на проекты для людей с ОВЗ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок от СО НКО на конкурс по предоставлению субсидии на реализацию проекта по направлению "Социокультурная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью через досуговую, творческую и начальную профориентационную деятельность" начнется 19 июля. Максимальный размер поддержки 500 тыс. рублей.

По информации регионального департамента культуры, заявки принимают до 17 августа через личный кабинет на сайте конкурса.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе проводит главный специалист отдела развития отрасли управления финансов и развития отрасли департамента Ольга Носырева по телефону: 8 (3452) 42-74-29.

"Кроме того, в Тюменской области активно реализуются инклюзивные проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых хочется выделить Волонтерский проект "Вместе – к успеху!", инклюзивный молодёжный поэтический слэм-турнир #Стихибезпреград, Дни инклюзии", - написала на своей странице во ВКонтакте директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.