Тюменцы передали вещи для нуждающихся на "Дармарке выходного дня"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Очередная "Дармарка выходного дня" прошла в рамках проекта “Дари час” в ЖК “Айвазовский” в Тюмени 2 августа, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Все желающие могли сдать в благотворительный обменник одежду, обувь, игрушки, книги или предметы быта и взять в обмен любую другую понравившуюся вещь.

Также на мероприятии волонтеры центра поддержки семей “Помощь рядом” рассказывали о своей новой инициативе, реализуемой при поддержке администрации Тюмени. Это центр социальной взаимопомощи в формате банка времени "Дари час". Проект представляет онлайн-сервис, с помощью которого люди могут оказывать друг другу услуги или дарить какие-либо вещи. За каждое доброе дело зарегистрированный в системе пользователь получает определенное количество “доброчасов”, которые можно потратить на получение услуг и товаров от других пользователей.

Поиск и обмен товаров и услуг на “доброчасы” происходит на специальном маркетплейсе банка времени "Дари час". Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Сделать это могут как индивидуальные пользователи, так и некоммерческие организации. Для завершения регистрации каждый участник должен внести в маркетплейс банка времени не менее трех товаров или услуг, которые он может предоставить другим пользователям в обмен на “доброчасы”. Разработчики завершают тестирование официального мобильного приложения "Дари час".

Также волонтеры установили стационарный вещевой бокс "Тюменской дармарки" на территории соседского центра "Айвазовский" на ул. Пожарных и спасателей, 5, к. 2. Благодаря расположенным в разных районах областной столицы ящикам на нужды благотворительного обменника еженедельно собирают сотни вещей для нуждающихся людей. В ближайшее время благотворительные боксы проекта разместят в соседском центре ЖК "Апрель", детско-юношеском центре "Фортуна" и офисе благотворительного фонда "Бумеранг добра".