Предприниматель из Казанского района намерен обеспечить муксуном, нельмой и чиром всю область

| Фото: ООО "ЗАПСИББИОРЕСУРС" | Фото: ООО "ЗАПСИББИОРЕСУРС"

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Обеспечить муксуном, нельмой и чиром всю Тюменскую область планирует предприниматель Евгений Щипицын из Казанского района. В этом сезоне он выпустил в пруд Андреевского муниципального образования 30 тыс. молоди муксуна, еще 200 тыс. штук - в озера Казанского района.

"Мы планируем заняться выращиванием маточного поголовья, получать икру и инкубировать ее. Производственная мощность предприятия рассчитана на 200 млн личинок. Пелядь конечно проще разводить, в основном ее выращивают по технологии однолетнего выращивания по методу Игоря Мухачева: весной в озеро вселяют личинок пеляди, осенью вылавливают рыбу, за полгода она успевает вырасти от 100 до 200 грамм. Но хочется, чтобы тюменцы ели благородную рыбу", - рассказал директор ООО "ЗАПСИББИОРЕСУРС" Евгений Шипицын.

По образованию Евгений ихтиолог-рыболов, окончил Государственный аграрный университет Северного Зауралья кафедру Аквакультуры. После обучения работал в компании по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения, прошел путь от помощника главного рыбовода до начальника по воспроизводству рыбных ресурсов. "Несколько раз уходил в другой бизнес, но жизнь возвращала меня в рыбную отрасль и я решил, что буду развиваться в этом направлении. В селе Казанское Тюменской области построил инкубационно-личиночный цех. Закупаю у российского племенного хозяйства посадочный материал. Самолетом в специальных контейнерах привожу икру в цех. В одном контейнере можно привезти 2 млн икринок, выращиваю из нее личинки и уже на карьере в Тюмени доращиваю рыбу до товарного вида", - пояснил он.

В 2009 году Евгений разрабатывал рыболовно-биологическое обоснование для карьера, тогда же запустили туда карпа, он себя хорошо показал. Затем запускали садковую линию по его эскизам и выращивали форель, тоже получили хорошие результаты.

"Я понял, что в этом карьере благоприятные условия для разведения рыбы. Когда появилась возможность я оформил договор аренды на этот карьер до 2037 года", - отметил он.

Корм предприниматель использует в основном импортный. "Пробовал заказывать корм в Твери, но они изменили условия сотрудничества, сейчас минимальная партия от трех тонн корма, мне такие объемы не нужны", - добавил он.

В планах у Евгения Щипицына вырастить маточное стадо муксуна, запустить линию по производству рыбного специализированного комбикорма для собственных нужд.

"Уже нашел необходимое оборудование. Технология изготовления корма не сложная. Если выйду на должный уровень по производству рыбы, то обязательно начну заниматься производством корма", - сообщил он.

Предприниматель считает необходимым, чтобы рыбоводам выделяли дотацию на расходы по электроэнергии для аэрации воды.

"В Тюменской области 90 процентов озер — периодически заморные, в зимний период рыбам не хватает кислорода. Чтобы пережить три-четыре месяца, когда на озерах стоит лед и предприятия несут убытки, необходима поддержка — субсидирование или льгота на тариф электроэнергии именно на этот период. Есть регионы, где такая поддержка оказывается. Еще важно почистить все озера от ила. Когда озеро замерзает между льдом и илом остается вода толщиной 30 см, в таких условиях рыбе сложно выжить. Если сделать все эти мероприятия, то рыбное производство выйдет в регионе на другой уровень", - подытожил Евгений Щипицын и поблагодарил главу Казанского района Татьяну Богданову и главу Андреевского муниципального образования Раиля Хуснуллина за помощь в развитие рыбной отрасли в Тюменской области.

Ирина Шемякина