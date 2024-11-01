АСИ поддержит проекты обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбор проектов по теме "Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики" запустило Агентство стратегических инициатив. Заявки ждут до 10 ноября, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

К рассмотрению принимаются инициативы, направленные на достижение показателей нового национального проекта "Кадры". Заявку на отбор можно подать по направлениям: развитие системы дополнительного профессионального образования в приоритетных отраслях экономики, эффективные инструменты и практики карьерной и профессиональной навигации молодежи, механизмы снижения барьеров при интеграции иностранных талантов в экономику России.

АСИ поддержит решения, направленные на развитие кадрового потенциала, а также инновационные проекты по повышению вовлеченности молодежи в научно-техническую сферу и популяризации отечественной инженерной школы. Прошедшим отбор проектам окажет содействие в продвижении решений на российском и зарубежных рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров, инвесторов.

Заявки принимают по ссылке.