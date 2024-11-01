Андрей Пантелеев оценил возможности китайской зоны экономического развития

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Зону экономического развития Сиань в КНР посетила делегация Тюменской области. Высокотехнологичные компании и предприятия с годовым доходом в размере 141 миллиард юаней сосредоточены в ней, написал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Здесь четыре ключевых отрасли: автомобилестроение, новые материалы и новые источники энергии, высококачественное оборудование и информационные технологии. В их основе инвестиции, строительство, сервис, экология и кластеризация промышленности. Это яркий пример того, что выбранный в Тюменской области путь создания кластеров, нефтегазового и строительного, имеет все шансы на успех", - уверен Пантелеев.

t.me/panteleevav72 t.me/panteleevav72

Тюменцы готовы перенимать опыт китайских бизнесменов.Одно из приоритетных направлений работы компаний - доступ к услугам круглые сутки.

Делегация региона работает в Китае с 30 октября, предприниматели и представители органов власти побывали в ряде провинций, изучили работу компаний разного сектора экономики.