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Тач-стол и аудиогиды закупили для трех музеев Тюменской области

Общество, 13:14 29 июля 2022

группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте

Новое техническое оснащение получили музеи в Ишиме, Заводоуковске и Увате. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Культура".

В музее "Городская управа" в Ишиме установили тач-стол, с которым можно больше узнать о предметах экспозиции.

В Заводоуковском краеведческом музее теперь есть аудиогиды для постоянных выставок "Быт сибирских крестьян конца ХIХ — начала ХХ века", "Мой ласковый и нежный зверь", "На экране — тысячелетия", "Старая квартира", "Купеческая лавка", "Заводоуковская палитра".

Новая техника появилась в музее "Легенды седого Иртыша" в селе Уват, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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# музеи , национальный проект Культура

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