Тач-стол и аудиогиды закупили для трех музеев Тюменской области

| Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте

Новое техническое оснащение получили музеи в Ишиме, Заводоуковске и Увате. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Культура".

В музее "Городская управа" в Ишиме установили тач-стол, с которым можно больше узнать о предметах экспозиции.

В Заводоуковском краеведческом музее теперь есть аудиогиды для постоянных выставок "Быт сибирских крестьян конца ХIХ — начала ХХ века", "Мой ласковый и нежный зверь", "На экране — тысячелетия", "Старая квартира", "Купеческая лавка", "Заводоуковская палитра".

Новая техника появилась в музее "Легенды седого Иртыша" в селе Уват, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.