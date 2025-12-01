  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
Более 30 тысяч сообщений приняли в Центре управления регионов за год

Общество, 18:45 30 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. 389 сообщений приняли в Центре управления регионом Тюменской области за 2025 год. В топ-пять тем, по которым обращались жители вошли дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, общественный транспорт, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Особенным событием стал наш 5-летний юбилей. Эта важная дата позволила подвести итоги, еще раз оценить пройденный путь и определить новые точки роста. Благодарим всех коллег за ответственность, профессионализм и вклад в общее дело. Впереди много задач, и мы настроены достигать новых высот вместе!", подчеркнула руководитель ЦУР Тюменской области Илона Дударева.

Отметим, что больше всего сообщений в 2025 году поступило из Тюмени, Тобольска, Тюменского округа, Ялуторовска и Ишима.

