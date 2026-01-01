  • 22 января 202622.01.2026четверг
Тюменские школьники останутся дома из-за мороза

Происшествия, 07:15 22 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся 1–9 классов в очном режиме отменяются.

Причина – низкая температура воздуха. Об этом сообщает администрация Тюмени.

В связи с морозами отменены занятия первой смены и в школах Тобольска с 1 по 11 класс. Температура –37 градусов, ветер – 2 метра в секунду.

