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Первую в Тюмени бетонную скейт-площадку установили на Цветном бульваре

Спорт, 15:10 29 июля 2022

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

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Первую в Тюмени мобильную бетонную скейт-площадку установили в том месте, где в областном центре зарождалась история стрит-катания, у скульптуры "Мелодия" на Цветном бульваре 29 июля. В открытии площадки приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и президент Союза экстремальных видов спорта Extreme Team Иван Шмонин.

Мультиспот площадью 40 кв. м из бетона и арматуры для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и велосипедах BMX создан при поддержке федеральной программы "Уличная классика", спроектирован в Москве при участии тюменских спортсменов. Площадка представляет собой комбинацию шести фигур: бэнк, рампа, слэппи-спот и грани скольжения.

Как отметил Иван Шмонин, площадку на Цветном бульваре уже неоднократно пытались оборудовать фигурами из фанеры, оказавшимися недолговечными: "Бетон сегодня стал трендом в современной урбанистике, а компактный размер комплекса позволяет быстро установить его практически на любой площадке и так же быстро в случае необходимости перенести в другое место".

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Руслан Кухарук считает символичной установку современной мини-рампы в месте, где многие годы занимается уже не одно поколение любителей скейтборда. "Каждый, кто хоть раз проходил здесь, видел, насколько популярно это место. Проект этой мини-рампы будет включен в атлас решений, применяемых при благоустройстве территорий и будет растиражирован в городе", - отметил он.

Площадка уже доступна для катания тюменским скетбортдистам. 29 июля на ней пройдут первые соревнования - скейт-контест среди тюменских райдеров, участие в них примут около 50 молодых спортсменов.

Николай Ступников

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# Иван Шмонин , Руслан Кухарук , скейтборд

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