Пятый новогодний видеоролик выпустили к праздникам в Тюменской области

Пятый новогодний ролик "Верни себе своё чудо" выпустили к праздникам в Тюменской области. Главной темой новой видео сказки, как и предыдущих стала история про жизнь, перемены и то, что действительно важно: семью, близких, поддержку и ощущение дома.

Анонс нового видеоролика уже вышел, а полная его версия будет опубликована в новогодние дни в региональных сообществах "Тюменская область — сообщество хороших людей".

Посыл нового видео сформулирован просто и понятно "Отложите свой телефон и проведите время с близкими".

"Новогодние видео сказки — это не просто поздравление. Это попытка каждый год напомнить, что регион начинается с людей. С семей, с близких, с простых человеческих чувств. Мы делаем эти истории, чтобы у жителей Тюменской области появлялось ощущение общего праздника и понимание, что наш регион — это дом, который мы создаём вместе", — рассказала руководитель проекта Дарья Бушланова.

Съемки видео "Верни себе своё чудо" прошли в городах Тюменской области — Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. Сюжет разворачивается в предновогодний вечер. Персонажи погружены в цифровую реальность — рабочие чаты, новости, онлайн-игры и бесконечные ленты. Появление Деда Мороза становится символической точкой остановки: он "возвращает" героям их детские мечты, напоминая о том, что настоящее чудо — в живом общении и времени, проведённом вместе.

Создатели пояснили, что такой формат задумывался как способ рассказать о регионе не официальным языком отчётов, а через эмоции, узнаваемые жизненные ситуации и истории обычных людей. За несколько лет новогодние видеосюжеты стали устойчивым имиджевым проектом.

За предыдущие годы новогодние видео в пабликах Тюменской области суммарно собрали более трех млн просмотров. Выпуски прошлых лет можно увидеть по ссылкам: 2023 — https://vkvideo.ru/video-88772190_456245399, 2024 —ttps://vkvideo.ru/video498250867_456240187?t=3s, 2024 — https://vkvideo.ru/video-88772190_456246588.