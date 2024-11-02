Тюменские педагоги представили опыт краеведческой работы на всероссийском форуме

| Фото: АНО “Россия страна возможностей" | Фото: АНО “Россия страна возможностей"

Учителя из Тюмени Ольга Еликова и Елена Булычева – эксперты проекта "Флагманы образования" - рассказали об успешных краеведческих проектах своих школ на всероссийском XII онлайн-форуме "Достояние России. Искусство и Культура – детям".

| Фото: АНО “Россия страна возможностей" | Фото: АНО “Россия страна возможностей"

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 17 Ольга Еликова выделила приемы, которые привлекают учащихся к посещению школьного музея. Среди них: создание видеороликов школьниками-экскурсоводами, игра "Определи предназначение предмета", проект "Свидетели истории", в котором ученики берут интервью у родителей.

Учитель истории и обществознания школы № 15 Елена Булычева рассказала об интеграции учеников-мигрантов в культурную среду и изучении школьниками истории города через создание видеороликов, инфографики, настольных игр, квестов, викторин.

Мероприятие проходит с 1 по 3 ноября в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.