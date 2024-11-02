270 тысяч человек объединяет волонтерское движение в Тюменской области

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

270 тыс. жителей Тюменской области вовлечены в волонтерское движение, и год от года их число только увеличивается.

Этот факт отметил губернатор региона Александр Моор по итогам встречи с тюменскими добровольцами на площадке Штаба общественной поддержки накануне Дня народного единства. Участниками мероприятия стали волонтеры, действующие в самых разных направлениях: от медицины и образования до социальной защиты и ликвидации ЧС.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

"Важно, что добровольцам небезразлична жизнь нашего региона, нашей страны. Они готовы строить не только свою судьбу, но и реальными делами помогать другим, менять жизнь вокруг к лучшему", - сказал Александр Моор.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Многие их проекты, реализуемые волонтерами Тюменской области, связаны с помощью участникам специальной военной операции и их родным. Кто-то собирает гуманитарные грузы, другие помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни, третьи изготавливают спички длительного горения. По словам губернатора, таким образом тюменские добровольцы вносят свой вклад в общее дело и приближают Победу.

"Многовековую историю России, 80-летнюю историю Тюменской области создавали и создают именно такие целеустремленные люди", - подчеркнул Александр Моор.