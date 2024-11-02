Тюменская область вышла в лидеры рейтинга реализации нацпроекта "Производительность труда"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и еще 31 регион РФ вошла в число лидеров рейтинга национального проекта "Производительность труда" за 2023 г. Исследование основано на тиражировании лучших практик повышения производительности, сообщает Минэкономразвития РФ.

Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. На рейтинг также влияли информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, эффективность работы региональных центров компетенций и многое другое.

В итоговом рейтинге учитывался уровень достижения целей в части прироста производительности труда на предприятиях-участниках из расчетов ФНС, а также дополнительный вклад субъектов РФ в достижение прироста производительности труда на федеральном уровне.

Напомним, национальный проект "Производительность труда" направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.