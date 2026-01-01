В Тюменской области устроили 11 км 934 метра линий наружного освещения

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

11 км 934 метра линий наружного освещения устроили в Тюменской области в 2025 году, сообщает ГУС Тюменской области.

В программу попали объекты, на которых проводились работы по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В частности, освещение протяженностью более четырех километров появилось на дороге Тобольск-Байгора-Курья от Тобольска до пос. Прииртышского. В рамках реконструкции этой автомобильной дороги освещение также сделали в деревне Кобякская и в Ярково.

Кроме того, осветили разворотную площадку в районе села Беркут Ялуторовского округа. Фонари установили и у остановочного пункта "Подушкино" дороги Тюмень-Каменка-гр. Свердловской области. В Ишимском округе смонтировано более километра электросетей для освещения посёлка Плодопитомника. В с. Казанское Вагайского округа запущено освещение на 360 метрах. Стали светлее и 10 остановочных павильонов в Тюменском и Нижнетавдинском округах.

"В программу устройства наружного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значений в Тюменской области попадают первоочередные объекты. Их определяют по показателям аварийности, интенсивности движения, численности населения и наличия проектной документации", - отметили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Также по заказу Управления автомобильных дорог Тюменской области подрядчик провел освещение в с. Бегитино Вагайского округа. На остановочной площадке в районе с. Горнослинкино смонтирована автономная система освещения. В Юргинском округе освещение устроено на участке от Заворуево до Заозерной.