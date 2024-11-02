Соревнования по волейболу пройдут в Казанском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по волейболу среди мужских команд пройдут в п. Новоселезнево Казанского района 3 ноября.

Участниками станут 6 коллективов спортсменов от 14 лет и старше, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Турниры по волейболу ко Дню народного единства стали традиционным мероприятием для нашего района - они проходят уже 14 лет. Также мы приурочиваем данные соревнования ко Дню рождения их организатора - ветерана спорта Александра Ламбина. Таким образом мы отдаем дань уважения его труду по развитию спорта в нашем районе", - сказал заместитель директора спортивной школы Казанского района Александр Гек.

Вход для болельщиков свободный.