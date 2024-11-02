Тюменки собрали новый груз для зоны СВО

| Фото: Региональное отделение Союза женщин России | Фото: Региональное отделение Союза женщин России

Очередную партию гуманитарного груза передали в Краснодон, Рубежное и Лисичанск активистки Тюменского регионального отделения Союза женщин России под руководством Натальи Шевчик.

Вместе с гостинцами с родной земли тюменки передали бойцам теплые вещи, медикаменты, предметы личной гигиены, маскировочные сети. Эшелон собран общими силами представителей СЖР, комитета семей воинов Отечества и неравнодушных жителей региона.

Как рассказала член регионального отделения СЖР Людмила Полторак, груз доставят на базу в Краснодон, откуда уже распределят по точкам: на передовую, приграничные территории, в воинские части, госпитали и центры реабилитации.

"Сейчас наша помощь нужна как никогда, поэтому мы стараемся объединяться, помогать нашим бойцам и быть рядом с ними, тем самым приближая нашу Победу", - отметила Людмила Полторак.