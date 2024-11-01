Тюменцам представили пилотные серии документально-игрового сериала об освоении нефти и газа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые две серии документально-игрового сериала "Тюмень – северный край" представила тюменская кинокомпания "Пушка" в ДК "Нефтяник" 31 октября. Проект приурочен к 80-летию образования Тюменской области.

"Сценарий, и те ценности, которые были указаны в проекте, заинтересовали. Наше кино светлое, оно о тех, кто в 60-е годы прошлого века стремился к будущему, мы это постарались показать. Я впервые был в северных городах Тюменской области и остался в восторге от природы и людей. Я получил большой профессиональный опыт", - подчеркнул исполнитель главной роли, актер Электротеатра им. Станиславского, выпускник ГИТИСа 2024 года Антон Лебедев.

В основу сюжета авторы проекта взяли историю молодого москвича Артема, которому для организации собственной свадьбы понадобилось два миллиона рублей. За помощью он обращается к бабушке из Тюмени Раисе Петровне (ее играет актриса театра и кино, преподаватель ГИТИСа Людмила Чиркова), с которой он не общался много лет. Она готова дать ему нужную сумму при условии, что тот отвезет ее на Жигулях–"копейке" в Урай. Так и начинается их путешествие по местам освоения нефти и газа на севере Тюменского региона.

"Съемки длились две недели вместе с экспедицией, при этом подготовка шла два месяца. Писали сценарий месяца четыре. Зимой начнем писать продолжение сериала. Снимать будем следующим летом, зимой 2025 года хотим выпустить на федеральной платформе", - рассказала режиссер Мария Миць.

Ценность сериала в том, что в нем используют хронику - истории людей, которые на энтузиазме отправились добывать для страны черное золото. Решится на это, отказаться от экшена, согласятся не все, уверен заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"Это легендарная страница истории нашего региона, это подвиг в ту пору молодых людей, и некоторые из них сегодня в зале. Фильм в таком формате, основанный на достоверных событиях, близок молодежи. Они считывают то, что совершили первопроходцы, сделали все, чтобы сейчас Тюменская область считалась Землей больших людей", - отметил Алексей Райдер.

Ветеран нефтегазовой отрасли Феликс Таксендзов охотно вспоминает, как они в суровых условиях тянули нефтепроводы в Надыме и Сургуте. Он успел поучаствовать и в строительстве "Голубого потока" в Турции.

"Короткие сроки строительства, условия тяжелые, но справлялись, сдавали вовремя. Спасибо ребятам, что вспомнили о нас, об этом времени", - поблагодарил нефтяник.

Зрителям перед показом пилотных серий представили всю команду проекта сериала "Тюмень – северный край". Их объединила инициатива – показать историю родного края. Большую поддержку им оказало правительство Тюменской области, Ямала и Югры. Также воплотить задуманное в жизнь помогли гранты регионального фонда поддержки кинематографа, Президентского фонда культурных инициатив.

"К нам присоединились партнеры: нефтегазовая, строительная компании, сеть заправочных станций, то есть люди, которые заинтересовались и помогли нам финансово. Также у нас есть информационные партнеры, то есть большое количество людей откликнулись на наш проект", - уточнил исполнительный продюсер Кирилл Бутусов.

Тюменская кинокомпания "Пушка" достигла предварительных договоренностей с четырьмя онлайн-платформами по показу первых двух серий "Тюмень – северный край". Авторы получают заявки на демонстрацию "пилотов" в кинотеатрах, на участие в фестивалях.

Анжела Лебедева