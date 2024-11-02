Вопросы повышения надежности электроснабжения - на личном контроле губернатора

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Промежуточные итоги выполнения плана по повышению надежности электроснабжения региона подвели на очередном заседании профильного штаба в Тюмени.

Напомним, документ был сформирован в декабре 2023 года, когда в области стояли аномальные морозы и поступало много жалоб от жителей на отключения электроэнергии. По данным на ноябрь 2024 года, 27 из 52 мероприятий плана уже выполнены электросетевыми организациями, до конца года планируется завершить еще 19. Работа продолжится в 2025 году, сообщил по итогам заседания губернатор региона Александр Моор.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

"Энергетики заверяют, что веерных аварийных отключений этой зимой не будет. Главный результат проведенных работ по реконструкции электросетей и оборудования – комфортное прохождение зимы для жителей территорий, на которых в прошлом возникали проблемы", - написал он в своих соцсетях.

При этом сохраняется возможность отключения тех потребителей, которые превышают отпущенную мощность. В связи с этим губернатор поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области совместно с энергетиками в сжатые сроки разработать дополнительную Карту "слабых" мест – центров питания, трансформаторных подстанций и линий электропередачи, на которых в связи с ростом потребления электроэнергии могут возникнуть риски перегрузок и отключений. Такие места усилят резервными дизель-генераторами.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

"Наша общая задача – существенно снизить этой зимой количество отключений электроэнергии. Продолжаю держать ситуацию на постоянном личном контроле", - подчеркнул Александр Моор.