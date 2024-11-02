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Тюменке помогли вернуть деньги за некачественный компьютер

Общество, 21:01 02 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вернуть деньги за некачественный компьютер, купленный через сайт Wildberries тюменке помогли в региональном управлении Роспотребнадзора.

Женщина купила комплект оборудования за 48 тыс. рублей, кроме того, оплатила комиссию сервиса - более 7 тыс. рублей. По заверению продавца на компьютере было установлено актуальное программное обеспечение, а также была обещана гарантия на один год и техподдержка.

Однако вместо заказанного комплекта пришёл товар ненадлежащего качества, а продавец признался, что продаёт товары бывшие в употреблении, не в полной комплектации, но оформлять возврат не собирается.

Покупательница отметила, в возврате ей отказывали семь раз. Тюменка была вынуждена обратиться в Роспотребнадзор через интернет-приемную.

Продавца проконсультировали и рассказали о возможных рисках, в случае, если потребитель обратится в суд. Спустя несколько дней покупательница вернула товар на пункт выдачи, а вскоре ей перечислили деньги.

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