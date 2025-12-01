Региональный проект "Боевой кадровый резерв" получил высокую оценку фонда "Защитники Отечества"
Высокую оценку фонда "Защитники Отечества" получил региональный проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Практическую значимость проекта и личные успехи одного из его участников - Семена Аполонова - отметила первый заместитель руководителя тюменского филиала фонда Анастасия Тимофеева.
По ее словам, региональный проект направлен на профессиональную адаптацию и построение карьеры ветеранов боевых действий и демонстрирует конкретные результаты.
"Семен Аполонов вовлечен в деятельность филиала. Он решает задачи, требующие проработки в рамках межведомственной комиссии по помощи участникам СВО", - отметила Анастасия Тимофеева.
Она также выразила надежду, что окончив обучение, Семен выберет работу в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества".