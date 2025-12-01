  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Региональный проект "Боевой кадровый резерв" получил высокую оценку фонда "Защитники Отечества" 

Общество, 11:35 23 декабря 2025

Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв"

Высокую оценку фонда "Защитники Отечества" получил региональный проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Практическую значимость проекта и личные успехи одного из его участников - Семена Аполонова - отметила первый заместитель руководителя тюменского филиала фонда Анастасия Тимофеева.

По ее словам, региональный проект направлен на профессиональную адаптацию и построение карьеры ветеранов боевых действий и демонстрирует конкретные результаты.

Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: Пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв"

"Семен Аполонов вовлечен в деятельность филиала. Он решает задачи, требующие проработки в рамках межведомственной комиссии по помощи участникам СВО", - отметила Анастасия Тимофеева.

Она также выразила надежду, что окончив обучение, Семен выберет работу в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:57 23.12.2025Бренд молодежной политики разрабатывают в Тюменской области
11:46 23.12.2025В МВД разъяснили, как реагировать на угрозы терактов в мессенджерах
11:35 23.12.2025Региональный проект "Боевой кадровый резерв" получил высокую оценку фонда "Защитники Отечества" 
11:24 23.12.2025В Тюмени более 200 исследователей из разных стран обсудили проблемы транспортной системы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора