Маскарады, детские елки и благие дела: как тюменцы праздновали Рождество и Новый год до революции

Общество, 12:08 22 декабря 2025

Из архива Даниила Сизова Участники домашнего спектакля "Дедушки и внуки" на Малом городище, 6 января 1914 года | Фото: Из архива Даниила Сизова

"Рождество тюменцы провели как и все добропорядочные россияне: объедались, опивались, делали визиты, смотрели в окна, скучали", - написала "Сибирская торговая газета" в 1902 году.

Затем, продолжал автор, наступала целая серия маскарадов, домашних и в клубе. Не посещающие маскарадов развлекались домашними способами или скучали. Да и вообще "праздничная скука была едва ли не преобладающим занятием", - утверждалось в заметке.

Нет сомнений, что эта зарисовка праздничной рутины тюменцев не лишена достоверности. Однако если углубиться в хронику тюменских газет конца XIX — начала XX века, выяснится, что досуг тюменцев в этот период года был всё же разнообразнее, чем маскарады и скука.

Праздничные мероприятия начинались в Тюмени с 20-х чисел декабря. Прежде всего тюменцы готовились встречать Рождество — 25 декабря по старому стилю. Новый год считался менее значимым праздником, однако и его тюменцы активно справляли. Празднования продолжались и после Нового года, в течение Святок.

Как встречали Рождество и Новый год в Тюмени до революции — в материале информационного агентства "Тюменская линия".

Покупки к праздникам

"Оживление началось еще за несколько дней до праздников. На Царской улице целый день можно было видеть толпу, атаковавшую магазины. Покупалась всевозможная праздничная снедь, всевозможные обновы", -свидетельствовала тюменская пресса в начале XX века.

Первые полосы "Сибирской торговой газеты" пестрели новогодней рекламой от владельцев лавок. Елочные украшения можно было приобрести в магазине братьев Дмитриевых, шоколад для елок и пряники для елок — в кондитерской Памфиловой.

Полумасками, украшениями к маскарадным костюмам и комнатными фейерверками торговали братья Агафуровы. В магазине Ефимова продавались гирлянды для икон, а лавка Иоселя Брандта предлагала приобретать к предстоящим праздникам граммофоны и пластинки.

﻿

В бакалейно-колониальном магазине Александры Шадриной, что в доме Верещагина на Царской улице, к рождественским праздникам были получены: "колбаса Пермская от Ковальского, сыр, балык, семга, икра осетровая зернистая, масло сливочное, сельди, сардины, консервы" и многое другое. "Лучшие шоколадные и другие кондитерские конфекты (засахаренные кусочки фруктов, испечённые в печи к празднику - прим. ред.)", - предлагала кондитерская Э. Бентхен.

Особенно бойко шла торговля перед праздниками у владельцев винных лавок, в 1904 году выручка некоторых доходила до 650 рублей, писали газеты. В магазинах братьев Дмитриевых покупателям предлагали шампанское заграничное (Родерер, Поммери, Кристал), а также русское шампанское разных фирм от 80 копеек за бутылку. Пивоваренный завод преемницы Давыдовской рекомендовал к праздникам высшего качества пиво "Пильзенское" и "Кабинетное", мёд "Знатный", воды фруктовые и ягодные "Ситро", а также брусничный и клюквенный квас.

"Сибирская торговая газета" от 1 января 1911 года | Фото: "Сибирская торговая газета" от 1 января 1911 года

Торговцы привлекали клиентов новогодними скидками. В 1900 году в праздники виноградные напитки в погребе Андреева продавались со скидкой 20 %. В 1902 году с 20 декабря в магазине П. И. Кремлева объявлялась "дешевка": покупателям обещали скидки от 10 % до 30 % на обувь и шапки.

Поздравительные телеграммы

"Только на почте кипела работа. Стучали штемпеля и истомленные чиновники отбрасывали сотни тысяч, десятки тысяч традиционных поздравлений", - писала "Сибирская торговая газета" в конце декабря 1897 года.

Отправка поздравительных открыток была обязательным ритуалом. Частный поверенный Николай Беседных, который в 1905 году этого сделать не успел, поздравил знакомых через газету и извинился за нерассылку поздравительных карточек, объяснив, что это произошло “вследствие запоздалого возвращения в Тюмень из отлучки”.

Приобрести открытки с надписью "С Новым годом" можно было в магазине Михаила Брюханова, "огромный выбор новейших и интересных поздравительных открыток" предлагал книжный магазин Рогозинской.

Встреча Нового года

О конце прошлого и наступлении нового года тюменцев извещал не фейерверк, а звон колокола. В газетах писали, что в Тюмени привился “хороший обычай” — встречать Новый год в храмах. Вот что происходило в ночь с 31 декабря 1900-го на 1 января 1901 года в Архангельской церкви:

"...настоятелем церкви о. В. Арефьевым и вместе с о. протоиреем И. Лепехиным была отслужена всенощная, окончившаяся в 1 час ночи; после всенощной был отслужен молебен. Всенощная привлекла такую массу народа, что церковь не вмещала всех желающих с молитвою встретить Новый год. Хор певчих под управлением г. Кухтерина пел прекрасно. От. В. Арефьевым и И. Лепехиным были произнесены речи. Церковь и колокольня были иллюминованы разноцветными фонариками, плошками и т. д."

В домах Новый год встречали знакомым и нам приветствием: "С новым годом, с новым счастьем!"

Маскарады

Одним из излюбленных развлечений тюменцев были балы-маскарады. Как правило, они проходили в приказчичьем клубе, иногда — в театре или цирке.

Один из костюмированных вечеров в Тюмени посетила группа арестантов в кандалах во главе с тюремным надзирателем. "Лязг кандалов неприятно поражал слух. Нужно много остроумия, чтобы выдумать подобные печальные костюмы", - написали в газете.

Первый приз на театральном маскараде в 1905 году получил костюм "Крик моды" — "карикатура на современные моды, представляющая смесь женского и мужского костюмов". В том же 1905 году на празднике появилась маска, изображавшая "городскую управу на изнеможенном обывателе", также на маскараде были замечены: маяк, демон, группа маленьких "бебешек" с нянькой и группа "ночек".

Елки

Всевозможные елки, преимущественно для ребятишек, устраивали в Тюмени в преддверии Рождества или на Святки: для учеников церковно-приходских школ и училищ, в доме трудолюбия для мастериц и бедных детей, в народном доме для детей городовых, на станции Тюмень для детей служащих железной дороги, для детей арестантов в тюрьме.

Елка для бедных детей состоялась в помещении казарм в конце декабря 1902 года, на нее было роздано 500 билетов. На встречу пригласили детей из кирпичных сараев, Тычковки, городищ. Ребятам раздавали пряники, конфеты и яблоки, каждый получил по колбасе и по большой крупичатой сайке.

2 января 1903 года праздник состоялся во Владимирском сиропитательном заведении. В присутствии воспитанников приюта, членов комитета и приглашенных гостей зажгли богатую елку:

"...Сколько радости, сколько неподдельного искреннего чувства восторга. Малыши взявшись кругом за руки начали осматривать елку; вначале нерешительно, медленно шли останавливаясь чуть ли не пред каждым картонажем, золотым орешком, рыбкой, и потом стали веселиться под руководством старших".

Спектакли, синематограф

Множество зрителей привлекали в новогодние праздники театральные постановки. "Много было публики в театре Текутьева, где шел "Князь Серебряный". Все ложи и партер были полны. Вообще театр на праздниках сделал очень хорошие дела, сборы были очень недурны, писала "Сибирская торговая газета" в январе 1904 года.

Популярны среди тюменцев были и домашние рождественские постановки. Преимущественно ставились детские спектакли, участвовали в них главным образом гимназистки и реалисты.

1 января 1902 года состоялся домашний спектакль для служащих и рабочих казенного винного склада — комедия в трех действиях "Правда". Роли в спектакли исполнили служащие склада.

С распространением синематографа тюменцы стали активно посещать кинотеатры, так, электротеатр “Весь мир” ставил праздничную программу с 26 декабря.

Увеселения на катке

Популярным зимним развлечением у тюменцев было катание на коньках. Катки, или "катушки", обустраивались на Туре, также работал каток вольного пожарного общества. Приобрести коньки можно было в лавке купца Петра Набоких по Голицынской улице.

"Сибирская торговая газета" от 30 декабря 1904 года | Фото: "Сибирская торговая газета" от 30 декабря 1904 года

Ряженые

"Ежедневно вечерами по улицам можно встретить толпы маскированных, бродящих из дома в дом по знакомым. На окраинах города маскированных на святках можно встретить и днем", сообщала “Сибирская торговая газета” в 1904 году. Отмечалось, что "принятие масок на домах, как это практикуется в Тобольске" в Тюмени было не развито.

Рождество — время благих дел

Направить деньги на содержание дома трудолюбия или на помощь учащимся городских и начальных училищ из бедных семей призывали тюменцев вместо того, чтобы визитировать в новогодние праздники. “Сделаете доброе дело и себя избавите от хлопот”, писала “Сибирская торговая газета” и регулярно публиковала список лиц, сделавших пожертвование.

"Сибирская торговая газета" от 25 декабря 1902 года | Фото: "Сибирская торговая газета" от 25 декабря 1902 года

Организовывались мероприятия, сборы с которых направляли на благотворительные цели. Так, 31 декабря 1902 года в клубе приказчиков провели маскарад в пользу инвалидов.

Криминальные происшествия

"В целях поддержания в городе и уезде во время предстоящего праздника порядка и предупреждения преступности чинами полиции будет предпринят ряд мер", — оповещал горожан господин тюменский исправник в 1912 году.

В городе усиливали наружные наблюдения, в уезде увеличивали наряды, главным образом на съезжих праздниках. Особое внимание полиция уделяла местам, где торговали водкой. По сообщению исправника, "в городе пред праздником произведены усиленные облавы с целью обнаружения незаконно проживающих в городе и вообще преступного элемента, подлежащего удалению из города".

Меры по охране правопорядка в новогодние праздники усиливались небезосновательно. Хроника городских происшествий в газетах пестрела сообщениями о кражах, нападениях и убийствах:

"Праздники не обошлись без кровавых инцидентов; на Рождество убита на окраине города старушка — жена маляра; муж уехал на работу в деревню; старуха в доме оставалась одна; убийцы, видимо, думали поживиться, ибо слухи ходили, что у маляра водятся деньжонки”, писала "Сибирская торговая газета" в 1905 году.

Предупреждали тюменцев об активизировавшихся карманниках: "Любители чужой собственности на праздниках во многих церквах во время богослужений совершили несколько краж кошельков из карманов молящихся и шалей".

Влада Нерадовская

