Тюменцы могут стать участниками форумной кампании Росмолодежи

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут поучаствовать в форумной кампании Росмолодёжи. Сейчас на платформе открыта регистрация на 17 форумов, включая "Утро", "ШУМ", "Каспий", "Юг молодой" и другие, пишут организаторы.

На каждом из событий проходит грантовый конкурс. Участники могут получить до 1 миллиона рублей на свой проект. Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, форум "Утро" в 2025 году прошел в Тюмени. Было проведено 65 лекций и 72 культурных события. Три тюменца выиграли гранты на реализацию своих проектов.