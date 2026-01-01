  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцы могут стать участниками форумной кампании Росмолодежи

Общество, 10:18 12 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут поучаствовать в форумной кампании Росмолодёжи. Сейчас на платформе открыта регистрация на 17 форумов, включая "Утро", "ШУМ", "Каспий", "Юг молодой" и другие, пишут организаторы.

На каждом из событий проходит грантовый конкурс. Участники могут получить до 1 миллиона рублей на свой проект. Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, форум "Утро" в 2025 году прошел в Тюмени. Было проведено 65 лекций и 72 культурных события. Три тюменца выиграли гранты на реализацию своих проектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росмолодежь , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 12.01.2026Танцоры Нижнетавдинского округа отличились на федеральном уровне
10:29 12.01.2026В Тюменской области ожидаются 37-градусные морозы
10:18 12.01.2026Тюменцы могут стать участниками форумной кампании Росмолодежи
10:07 12.01.2026Автобусы большого класса запустят по маршруту №76 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора