Три тюменца выиграли гранты Росмолодежи на форуме "Утро"

Общество, 19:06 28 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Три тюменца победили в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" на форуме уральской молодежи "Утро", итоги которого подвели в Тюменском технопарке 28 сентября. На реализацию своих инициатив они выиграли более 1 млн рублей.

800 тыс. рублей получила тюменка Дарья Скорикова на региональный археологический фестиваль "Человек. Природа. История". Георгий Семенов выиграл 304 тыс. рублей на реализацию настольной патриотической игры "Рубежи Побед 1941-1945 годов", а Анне Оганисян вручили 400 тыс. рублей на медиашколу "МедиаСтарт: твой путь в мир медиа".

﻿

Всего финансирование на свои проекты выиграли 12 ребят из ХМАО-Югры, Свердловской, Курганской областей, ЛНР.

"Огромное спасибо вам за то, что с такими горящими глазами создаете новые проекты, хотите менять жизнь к лучшему. Вы делаете уникальный продукт. Каждый регион, который представляете, гордится вами. Спасибо вам всем за участие", — обратился к победителям статс-секретарь - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

Напомним, что к очным защитам на грантовый конкурс допустили 93 человека, это 35 % от всего количество делегатов на форуме. Ребята заявились в 13 из 19 номинаций. От Тюменской области одной из самых популярных стала номинация "Вдохновляй".

Виктория Макарова

# гранты , Росмолодежь , Форум Утро

﻿
