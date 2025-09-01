  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта

Общество, 18:10 26 сентября 2025

авторов проекта

Проект "Раскрывая рецепты счастья" — кулинарные мастер-классы и психологическая поддержка для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, —реализуют в Тюмени при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Его цель — укрепление семейных отношений и развитие бытовой самостоятельности у детей через совместную кулинарию, а также создание пространства поддержки и обмена опытом для родителей.

Авторы проекта - автономная некоммерческая организация "Атлас" - рассказали, что он в первую очередь рассчитан на поддержку семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья, преимущественно с расстройствами аутистического спектра (РАС) в возрасте 6–12 лет.

30 семей из Тюмени пройдут серию практических кулинарных мастер-классов в студии "Вари-Играй". Дети вместе с родителями будут готовить простые и полезные блюда, осваивать безопасные кухонные навыки, учиться сервировать стол и убирать за собой, выполнять инструкции и взаимодействовать с другими участниками.

"Мы превращаем кухню в пространство доверия и самостоятельности. Здесь дети пробуют себя в новых ролях, а родители видят, как ребёнок может и умеет — и это меняет семейную атмосферу уже после первого занятия", - сказала руководитель проекта, генеральный директор АНО "Атлас" Ирина Притупа.

﻿

Важной частью проекта станет психологическая поддержка. Опытные специалисты проведут групповые встречи и дадут родителям рабочие инструменты: как мягко вовлекать ребёнка в бытовые дела, снижать тревожность, использовать позитивное подкрепление и выстраивать тёплые семейные традиции.

"Пошаговая практика и позитивное подкрепление помогают детям с РАС снижать тревожность, а родителям находить рабочие инструменты без давления и чувства вины", - отметила психолог проекта Миля Ибрагимова.

Проект создан для того, чтобы дети чувствовали уверенность и свою значимость, а родители — поддержку и вдохновение. Семейная готовка здесь становится не просто делом по дому, а временем близости, доверия и радости — теми "рецептами счастья", которые остаются с семьями надолго, уверены авторы.

Подробней о проекте можно узнать по тел. +7 (922) 473-51-84, Ирина Притупа, адрес электронной почты: е-mail: pritupaira@mail.ru.

