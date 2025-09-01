Тюменский проект научит подростков спасать жизни

200 старшеклассников Тюмени и Тюменского района станут участниками проекта "Школа безОпасности". Двухдневный образовательный форум пройдет 2–3 октября 2025 года. Ребята освоят практические навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях через интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсы и увлекательные квесты.

"Мы разработали комплексную программу, которая поможет подросткам не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике. Особое внимание уделим формированию критического мышления и навыков принятия решений в экстремальных ситуациях", — отметила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, представитель АНО ДПО "Экспертин" Анастасия Соснина.

Участники форума получат доступ к современному онлайн-курсу с обучающими материалами, тестами и виртуальными симуляторами.

В программе предусмотрены встречи с профессионалами в сфере безопасности, дискуссии и круглые столы по актуальным вопросам.

По словам Анастасии Сосниной, традиционные методы обучения безопасности часто оказываются неэффективными: "Наш проект использует современные образовательные технологии, включая геймификацию и симуляции, что делает процесс обучения увлекательным и результативным".

Инновационный образовательный форум для подростков и молодежи Тюменской области победил в конкурсе грантов губернатора региона. Проект "Школа безОпасности" направлен на формирование культуры безопасности среди подрастающего поколения и призван существенно снизить уровень травматизма среди несовершеннолетних.

Реализация проекта началась в июле и продлится до конца года. Ожидается, что благодаря программе увеличится доля школьников, уверенно владеющих навыками безопасного поведения, что значительно укрепит культуру безопасности в молодежной среде региона.

Инна Кондрашкина