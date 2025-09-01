  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер западный

Тюменский проект научит подростков спасать жизни

Общество, 16:10 22 сентября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

200 старшеклассников Тюмени и Тюменского района станут участниками проекта "Школа безОпасности". Двухдневный образовательный форум пройдет 2–3 октября 2025 года. Ребята освоят практические навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях через интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсы и увлекательные квесты.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"Мы разработали комплексную программу, которая поможет подросткам не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике. Особое внимание уделим формированию критического мышления и навыков принятия решений в экстремальных ситуациях", — отметила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, представитель АНО ДПО "Экспертин" Анастасия Соснина.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Участники форума получат доступ к современному онлайн-курсу с обучающими материалами, тестами и виртуальными симуляторами.

В программе предусмотрены встречи с профессионалами в сфере безопасности, дискуссии и круглые столы по актуальным вопросам.

По словам Анастасии Сосниной, традиционные методы обучения безопасности часто оказываются неэффективными: "Наш проект использует современные образовательные технологии, включая геймификацию и симуляции, что делает процесс обучения увлекательным и результативным".

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Инновационный образовательный форум для подростков и молодежи Тюменской области победил в конкурсе грантов губернатора региона. Проект "Школа безОпасности" направлен на формирование культуры безопасности среди подрастающего поколения и призван существенно снизить уровень травматизма среди несовершеннолетних.

Реализация проекта началась в июле и продлится до конца года. Ожидается, что благодаря программе увеличится доля школьников, уверенно владеющих навыками безопасного поведения, что значительно укрепит культуру безопасности в молодежной среде региона.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты губернатора , детская безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 22.09.2025Жители Тюменской области могут обменять мелочь на бумажные деньги
16:54 22.09.2025Тюменские водолазы обследуют дюкеры на дне Туры
16:43 22.09.2025Тюменские строители завершают благоустройство аллеи в городе Краснодонского округа
16:32 22.09.2025Больного туберкулезом тюменца отправили на принудительное лечение

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора