"Голоса Тюменского Севера" сохраняют память о поколении нефтяников-первопроходцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальный проект по созданию цифрового архива воспоминаний ветеранов нефтегазовой отрасли успешно реализуется в Тюменской области. Участники продолжают записывать интервью с участниками освоения Тюменского Севера, всего их будет 30. Специальная онлайн-платформа уже доступна для всех желающих познакомиться с историей региона.

"Мы создаем не просто архив — мы сохраняем живую историю региона. Каждый голос ветерана — это частица великой эпохи освоения Севера, которую мы обязаны передать будущим поколениям", — подчеркнул в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, который реализует частное учреждение подготовки киноактеров и организации съемочного процесса "Мир кино" Максим Габула.

Проект берет свое начало с инициативы прошлого года, рассказал он, когда команда работала на общественных началах при поддержке бизнес-партнеров из Тюменской области. Сейчас проект вышел на новый уровень благодаря грантовой поддержке. На перспективу команда планирует подать заявку в Фонд президентских грантов для дальнейшего развития и продвижения успешного начинания.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этом году значительная часть интервью проводится в телефонном формате. Проект активно собирает не только новые записи, но и архивные материалы, которые будут размещены на сайте. Главная задача — максимально полно отразить историю первого поколения первопроходцев, создававших промышленность в суровых условиях Севера.

Особое внимание уделяется трансляции духовно-нравственных ценностей, которыми руководствовались первопроходцы. "Это настолько искренние и невероятные истории, где люди просто хотели принести пользу своей стране. Они шли и создавали что-то не за деньги, а по призванию", — отмечает руководитель проекта.

Проект объединяет усилия опытных интервьюеров и молодых специалистов. Студенты-журналисты и начинающие медиаспециалисты активно участвуют в сборе материалов, создавая качественный мультимедийный контент. На базе собранной информации формируется обширная база аудиозаписей, фотографий и документальных материалов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В рамках проекта проводятся выставки, просветительские встречи, запущены публикации в социальных сетях. Диалог поколений становится ключевым элементом проекта. Недавно в Ханты-Мансийске состоялся яркий пример такого диалога, когда ветераны отрасли встретились со школьниками пятых и седьмых классов.

Материалы проекта активно используются в патриотическом воспитании молодежи, помогая молодым людям через истории ветеранов учиться ценить подвиг первопроходцев и гордиться историей своей страны. Проект также служит важным инструментом профориентационной работы, знакомя школьников и студентов с профессиями нефтегазовой отрасли через реальные истории успеха.

Проект "Голоса Тюменского Севера" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году. Реализация проекта началась 15 июля 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. В перспективе планируется расширение географии проекта на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина