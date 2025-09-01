  • 17 сентября 202517.09.2025среда
  • USD82,8359
    EUR97,8903
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области детям участников СВО помогают через комплексную программу

Общество, 15:43 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация масштабной комплексной программы поддержки детей участников специальной военной операции продолжается в Тюменской области. Инициатива регионального департамента по спорту и молодежной политике предоставляет приоритетное право на занятия спортом юным жителям области, чьи родители защищают Родину.

Значимость программы подчеркнула президент Федерации танцевального спорта Тюменской области и заведующая кафедрой спортивного танца ТГИК Вера Шерегова. "На каждом приеме поступают один-два ребенка воинов, и всегда они имеют приоритет баллов", — отмечает она, говоря о востребованности проекта.

Воспитательный аспект программы раскрыл главный тренер сборной региона формейшн "Вера" Алексей Литвинов. "Наша задача не только обучить спорту, но и через спорт воспитать. Эти дети требуют особого внимания, они находятся в особой жизненной ситуации. И наша область делает для этого многое", — поделился эксперт.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа охватывает все спортивные направления региона и обеспечивает индивидуальный подход к каждому юному спортсмену. В рамках проекта дети могут заниматься как базовыми, так и факультативными дисциплинами без финансовых затрат. Тренеры берут на себя роль наставников, помогая юным спортсменам не только в зале, но и в повседневной жизни.

По словам Алексея Литвинова, особое внимание в программе уделяется созданию комфортной атмосферы для детей. Специалисты поддерживают связь с семьями, следят за успехами ребят и помогают им адаптироваться в обществе. Такой комплексный подход позволяет детям чувствовать себя защищенными и уверенно двигаться к своим целям.

Региональные власти и спортивные организации продолжают развивать программу, расширяя ее охват и улучшая качество поддержки молодого поколения.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алексей Литвинов , Вера Шерегова , СВО , танцевальный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 17.09.2025Руководители учреждений соцобслуживания Тюменской области — призеры всероссийского конкурса
16:16 17.09.2025GenAI как новый драйвер роста: эксперты изучили потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта в нефтегазе
16:05 17.09.2025Студенческие отряды Тюменской области приглашают на встречу с депутатом Госдумы Михаилом Киселёвым
15:43 17.09.2025В Тюменской области детям участников СВО помогают через комплексную программу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора