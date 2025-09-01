В Тюменской области детям участников СВО помогают через комплексную программу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация масштабной комплексной программы поддержки детей участников специальной военной операции продолжается в Тюменской области. Инициатива регионального департамента по спорту и молодежной политике предоставляет приоритетное право на занятия спортом юным жителям области, чьи родители защищают Родину.

Значимость программы подчеркнула президент Федерации танцевального спорта Тюменской области и заведующая кафедрой спортивного танца ТГИК Вера Шерегова. "На каждом приеме поступают один-два ребенка воинов, и всегда они имеют приоритет баллов", — отмечает она, говоря о востребованности проекта.

Воспитательный аспект программы раскрыл главный тренер сборной региона формейшн "Вера" Алексей Литвинов. "Наша задача не только обучить спорту, но и через спорт воспитать. Эти дети требуют особого внимания, они находятся в особой жизненной ситуации. И наша область делает для этого многое", — поделился эксперт.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа охватывает все спортивные направления региона и обеспечивает индивидуальный подход к каждому юному спортсмену. В рамках проекта дети могут заниматься как базовыми, так и факультативными дисциплинами без финансовых затрат. Тренеры берут на себя роль наставников, помогая юным спортсменам не только в зале, но и в повседневной жизни.

По словам Алексея Литвинова, особое внимание в программе уделяется созданию комфортной атмосферы для детей. Специалисты поддерживают связь с семьями, следят за успехами ребят и помогают им адаптироваться в обществе. Такой комплексный подход позволяет детям чувствовать себя защищенными и уверенно двигаться к своим целям.

Региональные власти и спортивные организации продолжают развивать программу, расширяя ее охват и улучшая качество поддержки молодого поколения.

Инна Кондрашкина