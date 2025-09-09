  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северный

Муралы "Наши герои вне времени" появятся в Тюмени и Краснодоне

Общество, 18:58 09 сентября 2025

фото Telegram-канала Тюмень-Краснодон

Два мурала "Наши герои вне времени" появятся в Тюмени и подшефном Краснодоне в рамках сотрудничества.

"Мы развиваем проекты, связанные с предобразованием общественных пространств в Краснодоне. На мурале есть две части: современность с микросхемами и наше прошлое с тюменским ковром. На нем изображены маки, которые активно цветут в Краснодоне. Это отображает определенную связь между нами", - рассказала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

Мурал реализует молодежный бренд Тюменской области "Моя территория" на грант губернатора Тюменской области при поддержке регионального департамента общественных связей.

фото Telegram-канала Тюмень-Краснодон

В Краснодоне уже начали наносить мурал на стену. В Тюмени его нарисуют в рамках форума молодежи УФО "Утро". 10 ребят из Краснодона приедут в областную столицу на форум и также примут участие в создании мурала.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , Ирина Широкова , Краснодон , молодежь , мурал , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 09.09.2025Каталог "Сибирский махровый ковер" презентовали в Тюмени
19:21 09.09.2025По обращениям тюменцев на остановках разместят таблички с расписанием машрутов
19:15 09.09.2025Певцы Иван Дмитриенко и Ксения Минаева выступят в Тюмени на форуме "Утро"
19:10 09.09.2025Сложную симультанную операцию провели тюменские врачи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора