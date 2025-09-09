Муралы "Наши герои вне времени" появятся в Тюмени и Краснодоне

фото Telegram-канала Тюмень-Краснодон фото Telegram-канала Тюмень-Краснодон

Два мурала "Наши герои вне времени" появятся в Тюмени и подшефном Краснодоне в рамках сотрудничества.

"Мы развиваем проекты, связанные с предобразованием общественных пространств в Краснодоне. На мурале есть две части: современность с микросхемами и наше прошлое с тюменским ковром. На нем изображены маки, которые активно цветут в Краснодоне. Это отображает определенную связь между нами", - рассказала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

Мурал реализует молодежный бренд Тюменской области "Моя территория" на грант губернатора Тюменской области при поддержке регионального департамента общественных связей.

В Краснодоне уже начали наносить мурал на стену. В Тюмени его нарисуют в рамках форума молодежи УФО "Утро". 10 ребят из Краснодона приедут в областную столицу на форум и также примут участие в создании мурала.

Юлия Божок