Летняя оздоровительная кампания региона завершилась фестивалями в центре Тюмени

Фестивали "Дорогой открытий" и "Счастливое тюменское лето" прошли на площадках мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 31 августа. Эти события посвящены окончанию летней оздоровительной кампании 2025 года.

Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова отметила, что летняя оздоровительная кампания прошла в регионе достаточно успешно.

Она напомнила, помимо того, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, он объявлен Годом защитника Отечества, это также и Год детского отдыха в системе образования, связанный со столетием лагеря “Артек”. Поэтому решили показать, чем живут лагеря, чем они занимаются, над чем работали сотрудники.

"Трудились над многим: над патриотическим воспитанием, программами, связанными с профориентацией. Также провели хороший большой фестиваль “Вместе мы – одна Россия”, посвящённый культуре народов, проживающих в Сибири. Кроме того, состоялось много акций, связанных с социальными проектами, на их реализацию выиграны гранты. Сегодня родители, дети, вожатые, все, кто был, и все, кто хочет в дальнейшем приехать в лагерь, должны прикоснуться с нашей педагогикой, понять, чем можно заниматься в каждом лагере”, – поделилась Лариса Шилова.

С 10 часов 30 минут стартовала работа интерактивных площадок для взрослых и детей. В шатрах развернулись активности различных лагерей Тюменской области: “Энергетик”, “Витязь”, “Ребячья республика”, “Алые паруса”, “Дружба”, “Серебряный бор”, “Снежинка”, “Лагерь имени Юрия Алексеевича Гагарина”, “Остров детства”, “Берёзка” и “Родник”.

На площадке АНО “Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия имени Юрия Алексеевича Гагарина” было многолюдно. Подойти сюда приглашал аниматор в костюме космонавта. Само учреждение находится в Заводоуковске.

Здесь горожан знакомят с историей космонавтики, героем Советского Союза Юрием Гагариным, направлениями деятельности детского центра. Юным тюменцам предложили прикладные мастер-классы по блеск-тату, эпоксидной смоле, изготовлению значков. Также работала игровая площадка с мини-квестом. Посетители площадки могли получить сувенирную продукцию, сладкие призы.

“Мы работаем по 12 ключевым направлениям, в том числе и гражданско-патриотическому воспитанию, которое является одним из приоритетных. Летний сезон прошел достаточно хорошо, хочу отметить, что мы работаем круглый год. К нам приезжали около 240 детей в смену. Приняли пять летних смен, плюс в мае была профильная смена “Движения первых”. Можно сказать, что летний сезон состоял из шести больших смен. Смены у нас для детей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ребята Тюменской области приезжают к нам на две недели. Дети из ХМАО – на три. Наша тематика – космос, но у каждой смены есть свое определенное направление, по которому мы развиваем”, – дополнил заместитель директора по воспитательной работе Виталий Богатырь.

Возле мультицентра “Контора пароходства” была открыта площадка по военно-патриотическому воспитанию. Здесь предлагали присоединиться к плетению маскировочных сетей, посмотреть образцы вооружения, написать письма бойцам СВО, исполнить песни военных лет с баянистом. Желающие могли пройти квест “Город трудовой доблести”, разработанный “Ребячьей республикой”.

“Здесь представлены мастер-классы, которые мы реализуем в рамках своих смен. Это и плетение маскировочных сетей, выставка военного оборудования, творческие мастер-классы по изготовлению ангелочков, берегинь, амулетов, которые отправляем вместе с письмами участникам специальной военной операции. Делаем это, чтобы бойцам было тепло, уютно от того, что дома о них помнят. С обратной стороны площадки шьют лоскутное одеяло для участников СВО. Дети самостоятельно расписывают куски ткани в лагере Гагарина, затем сшивается одеяло”, – рассказала старший методист областного детского оздоровительно образовательного центра “Ребячья республика” Юлия Лебедева.

Она отметила, что дети активно участвовали в занятиях патриотической направленности, которые организовали в течение летних смен для ребят. В “Ребячьей республике” все смены посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Также организаторы событий подготовили праздничный концерт с участием лучших детских коллективов региона.

