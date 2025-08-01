  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Летняя оздоровительная кампания региона завершилась фестивалями в центре Тюмени

Общество, 14:00 31 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестивали "Дорогой открытий" и "Счастливое тюменское лето" прошли на площадках мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 31 августа. Эти события посвящены окончанию летней оздоровительной кампании 2025 года.

Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова отметила, что летняя оздоровительная кампания прошла в регионе достаточно успешно.

Она напомнила, помимо того, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, он объявлен Годом защитника Отечества, это также и Год детского отдыха в системе образования, связанный со столетием лагеря “Артек”. Поэтому решили показать, чем живут лагеря, чем они занимаются, над чем работали сотрудники.

"Трудились над многим: над патриотическим воспитанием, программами, связанными с профориентацией. Также провели хороший большой фестиваль “Вместе мы – одна Россия”, посвящённый культуре народов, проживающих в Сибири. Кроме того, состоялось много акций, связанных с социальными проектами, на их реализацию выиграны гранты. Сегодня родители, дети, вожатые, все, кто был, и все, кто хочет в дальнейшем приехать в лагерь, должны прикоснуться с нашей педагогикой, понять, чем можно заниматься в каждом лагере”, – поделилась Лариса Шилова.

﻿

С 10 часов 30 минут стартовала работа интерактивных площадок для взрослых и детей. В шатрах развернулись активности различных лагерей Тюменской области: “Энергетик”, “Витязь”, “Ребячья республика”, “Алые паруса”, “Дружба”, “Серебряный бор”, “Снежинка”, “Лагерь имени Юрия Алексеевича Гагарина”, “Остров детства”, “Берёзка” и “Родник”.

На площадке АНО “Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия имени Юрия Алексеевича Гагарина” было многолюдно. Подойти сюда приглашал аниматор в костюме космонавта. Само учреждение находится в Заводоуковске.

Здесь горожан знакомят с историей космонавтики, героем Советского Союза Юрием Гагариным, направлениями деятельности детского центра. Юным тюменцам предложили прикладные мастер-классы по блеск-тату, эпоксидной смоле, изготовлению значков. Также работала игровая площадка с мини-квестом. Посетители площадки могли получить сувенирную продукцию, сладкие призы.

“Мы работаем по 12 ключевым направлениям, в том числе и гражданско-патриотическому воспитанию, которое является одним из приоритетных. Летний сезон прошел достаточно хорошо, хочу отметить, что мы работаем круглый год. К нам приезжали около 240 детей в смену. Приняли пять летних смен, плюс в мае была профильная смена “Движения первых”. Можно сказать, что летний сезон состоял из шести больших смен. Смены у нас для детей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ребята Тюменской области приезжают к нам на две недели. Дети из ХМАО – на три. Наша тематика – космос, но у каждой смены есть свое определенное направление, по которому мы развиваем”, – дополнил заместитель директора по воспитательной работе Виталий Богатырь.

﻿

Возле мультицентра “Контора пароходства” была открыта площадка по военно-патриотическому воспитанию. Здесь предлагали присоединиться к плетению маскировочных сетей, посмотреть образцы вооружения, написать письма бойцам СВО, исполнить песни военных лет с баянистом. Желающие могли пройти квест “Город трудовой доблести”, разработанный “Ребячьей республикой”.

“Здесь представлены мастер-классы, которые мы реализуем в рамках своих смен. Это и плетение маскировочных сетей, выставка военного оборудования, творческие мастер-классы по изготовлению ангелочков, берегинь, амулетов, которые отправляем вместе с письмами участникам специальной военной операции. Делаем это, чтобы бойцам было тепло, уютно от того, что дома о них помнят. С обратной стороны площадки шьют лоскутное одеяло для участников СВО. Дети самостоятельно расписывают куски ткани в лагере Гагарина, затем сшивается одеяло”, – рассказала старший методист областного детского оздоровительно образовательного центра “Ребячья республика” Юлия Лебедева.

Она отметила, что дети активно участвовали в занятиях патриотической направленности, которые организовали в течение летних смен для ребят. В “Ребячьей республике” все смены посвящены 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

﻿

Также организаторы событий подготовили праздничный концерт с участием лучших детских коллективов региона.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Лариса Шилова , летняя оздоровительная кампания , фестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 31.08.2025 Тюменцам рассказали про адаптацию к учебному году
16:31 31.08.2025Гиды проводят экскурсии по Александровскому саду Тюмени
15:27 31.08.2025Более 600 пользователей подписались на канал полпреда УФО в мессенджере MAX
14:41 31.08.2025Более 766 га территорий для строительства выявили в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора