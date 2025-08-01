В Тобольске запустят образовательную киномастерскую "Короткий метр 3.0"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный проект для молодежи "Короткий метр 3.0" стартует в Тобольске с сентября. Инициатива вошла в число победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты: Микрогранты".

Киномастерская проходит в третий раз, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта Екатерина Ишимцева. Первые две были посвящены развитию навыков у молодежи в операторском мастерстве, монтаже и создании сценариев.

"Сейчас задумка более масштабная с большей ресурсной поддержкой. Она направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. Сначала мы проведем кинопоказы с опросом, как люди понимают ценности, что для них важно, а после образовательной программы снова сделаем аналогичный опрос, куда подключим еще и зрителей. Итоги исследования о том, как влияет кино на молодежь при осознанном выборе своих приоритетов, нравственных устоев потом опубликуем в интернете", – добавила она.

Всего проект собирается охватить 300 человек, включая зрителей на кинопоказах. Участниками же основной программы станут 60 тоболяков в возрасте от 12 до 24 лет. Им предстоит поработать с кураторами в формате мастерских и обучиться сценарному и операторскому мастерству, монтажу и многому другому. Также пройдут мастер-классы от специалистов из Тюмени по созданию видео- и медиаконтента. После ребят объединят в команды, где им предстоит создать короткометражный фильм, подкаст, репортаж или видеоролик о духовных ценностях.

"Неважно какой формат, задача - именно выбрать определенную духовную ценность и раскрыть ее в короткой истории. Мы ждем картины длительностью до 10-15 минут", - подчеркнула Екатерина Ишимцева.

Из итоговых работ жюри выберут лучшую операторскую работу, лучшую сценарную работу, лучшая работу по монтажу и другим. Кроме этого, будет общий сценарный зачет в младшей (12-18 лет) и старшей категориях (18-24 лет).

Отметим, что в конкурсе от Росмолодежи Екатерина выиграла 120 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на оплату услуг спикеров, полиграфическую продукцию, призы и мерч проекта.

Подробнее о проекте можно узнать в группе ВКонтакте "Студия короткометражного кино "Екатерина"".

Виктория Макарова