Жителей Тюменской области обучают инклюзивному рукоделию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Инклюзивное рукоделие" стартовал в шести муниципальных округах Тюменской области. Его задача - вовлечь в творчество пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов СВО и их родных. Они могут освоить различные виды рукоделия, а после поучаствовать в финальном конкурсе работ, пишет "Тюменская область сегoдня".

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора региона. Участники получают здесь возможность не только освоить новые техники рукоделия, но и найти единомышленников. Организаторы отмечают, что для многих ручной труд может стать не просто хобби, но и источником дополнительного дохода.

"Важно не только изделие, но и сам процесс. Чтобы человек попробовал, увлекся. Может быть, для кого-то это станет профессией, для кого-то подработкой. Главное, чтобы глаза загорелись", - считает руководитель проекта Тимур Нигматуллин.

Так, одна из участниц - Татьяна Каюпова - вяжет крючком сама и показывает созидательный пример другим. Несмотря на проблемы со зрением, она занимается творчеством с удовольствием, воспитывает троих детей и передает им навыки рукоделия.

Добавим, что проект приурочен к 80-летию Победы и Году героев в Тюменской области.