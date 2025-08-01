Кошкам и собакам ищут хозяев на выставке в тюменском торговом центре

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 80 животных увидят тюменцы на выставке “Плюша, домой”, которая открылась на втором этаже ТРЦ “Фаворит” 23 августа. Цель организаторов – найти кошкам и собакам хозяев.

“Мы собрали волонтёров наших “Потеряшек” и добровольцев из других групп – “Кот Матроскин”, “Антип” и “Котопес”. Все привезли животных, которые готовы к проживанию в доме. Кошки кастрированы, вакцинированы, обработаны от внутренних и внешних паразитов. Люди интересуются животными. Конечно, можно выбрать себе питомца по фотографиям, но мы пришли к выводу, что посмотреть на животное вживую, потрогать его – дает гораздо больший отклик”, – пояснила корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” руководитель проекта Арина Щербич.

Желающие могут помочь группе волонтеров финансово. Для выставки активисты подготовили тематические сувениры. Вырученные от их продажи деньги пойдут на помощь, лечение четвероногим. Также тюменцы могут сами присоединиться к волонтерам. Как отмечает Арина Щербич, задач много, и руки всегда очень нужны.

Отметим, все животные фонда “Потеряшки” живут на передержках у обычных людей. Волонтеры берут кошек и собак на определенный срок, параллельно им ищут новый дом. Руководитель проекта заверила, что каждого, кто возьмет животного на передержку, обеспечивают всем необходимым: кормами, лотками, ветеринарным обслуживанием.

На площадке, где расставили столы с клетками, с самого начала многолюдно. Некоторые горожане пришли намеренно после прочтения объявлений в СМИ и соцсетях. Событие привлекло внимание и случайных посетителей. Одним из них стала советник директора по воспитанию школы №56, председатель первичного отделения “Движения первых” и волонтерского отряда Елена Минц.

“Я как истинный волонтер не смогла пройти мимо. Сердце кровью обливается. Хочется всех взять домой. Эти ребята – молодцы. Такое доброе дело делают. К нам сегодня в семью переедет еще один наш маленький пушистый член семьи. Мы берем маленькую кошечку по кличке Шасла домой. Но мы уже придумали ей новое имя – Симба. У меня первый в жизни кот, который появился в нашем доме из потеряшек, был черным. Последующие животные, которые прожили с нами свою долгую счастливую жизнь, были рыжевато-белыми. А тут – объединение этих цветов в одной кошке”, – рассказала Елена Минц.

В семье тюменки уже проживает один кот, спасенный с улицы. Животное было найдено четырехмесячным котенком. Зимой, 31 декабря, ему исполнится три года. Елена всегда помогает приютам и кормом, и пеленками, и финансово.

Понравившиеся животное можно забрать бесплатно, но на месте необходимо обязательно заполнить договор. Елена Минц отметила серьёзность процедуры, до этого она думала, что кошек отдают сразу без заполнения документов.

“Здесь волонтеры узнают, были ли животные в семье, как к ним относишься, есть ли дети. Мы в ответе за тех, кого приручили. В случае непростых жизненных обстоятельств вы же не скажете члену семьи, чтобы он уходил из дома. Так и с животными. Они проживают с нами все обстоятельства. Считаю, что ребята поступают правильно, когда просят заполнить договор. Это ответственный подход”, – добавила тюменка.

Посетить выставку можно до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Проект поддержан грантом социальных инвестиций “Родные города”.

Инна Пахомова