Тюменские подростки создали 19 арт-объектов в театральной школе "Теплица-лайт"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 арт-объектов создали участники театра художников школы "Теплица-лайт". Она впервые прошла в Тюмени для подростков от 12 до 17 лет. В основе каждой работы лежит литературное произведение из списка заданного на летние каникулы.

"Дети взяли то, что никогда не читали, дня два потом мы думали над названиями арт-объектов и шли от формы к содержанию. Затем сравнивали то, что создали и что написано в тексте. Эффект потрясающий, потому что ты наблюдаешь, в какую сторону у ребят поворачиваются мысли, как из ничего появляется что-то интересное, достойное внимания, и искренне радуешься этому", - подчеркнула руководитель художественного отдела МТЦ "Космос", куратор направления Маша Хайбуллина.

13-летняя Диана Покатилова при поддержке наставника создала скульптуру "Забуксовал" по одноименной повести Василия Шукшина. Первое, что пришло ей в голову после прочтения, это велосипед. От того в основе арта – педаль с разным содержанием по обеим сторонам.

"Есть светлая и темная сторона. Педали как две точки зрения. Педаль – метафора движения и мыслей. Во время курса было приятно общаться с ребятами, которые чем-то похожи на тебя. И столько мастеров своего дела. Мне было приятно работать с Машей, с нашим мастером, опыт получила большой, было здорово", - отметила школьница.

Театральный критик Лидия Фрицлер вела для подростков курс театрального блоггинга. Итоговые видеоработы представили в самом начале гала-концерта "Теплицы-лайт".

"Мы соединяли во время курса творческую, театральную часть, смотрели спектакли, разбирали, из чего он состоит. Говорили о вкладе актеров, режиссеров, звукооператоров, осветителей и других. Мы делали обзоры на арт-объекты. Медиа шло бок о бок с культурой и театром", - сказала Лидия.

В программу двухчасового концерта вошли драматические эскизы, которые тюменские школьники создали при помощи руководителя театра "Игра" из Екатеринбурга Тани Павловой и постановки оригинального жанра, созданные при поддержке актрисы театра "Лицедей" Из Анапы Екатерины Верещагиной. Никита Калугин подготовил с ребятами номера пластического театра.

Напомним, всего 150 подростков Тюмени участвовали в театральной школы "Теплица-лайт". Ее проект выиграл грант губернатора Тюменской области.

Школу поддержал департамент по общественным связям Тюменской области.

Анжела Лебедева