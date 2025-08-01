  • 21 августа 202521.08.2025четверг
  • USD80,1045
    EUR93,4791
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер западный

Тюменские подростки создали 19 арт-объектов в театральной школе "Теплица-лайт"

Общество, 15:20 21 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 арт-объектов создали участники театра художников школы "Теплица-лайт". Она впервые прошла в Тюмени для подростков от 12 до 17 лет. В основе каждой работы лежит литературное произведение из списка заданного на летние каникулы.

"Дети взяли то, что никогда не читали, дня два потом мы думали над названиями арт-объектов и шли от формы к содержанию. Затем сравнивали то, что создали и что написано в тексте. Эффект потрясающий, потому что ты наблюдаешь, в какую сторону у ребят поворачиваются мысли, как из ничего появляется что-то интересное, достойное внимания, и искренне радуешься этому", - подчеркнула руководитель художественного отдела МТЦ "Космос", куратор направления Маша Хайбуллина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

13-летняя Диана Покатилова при поддержке наставника создала скульптуру "Забуксовал" по одноименной повести Василия Шукшина. Первое, что пришло ей в голову после прочтения, это велосипед. От того в основе арта – педаль с разным содержанием по обеим сторонам.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Есть светлая и темная сторона. Педали как две точки зрения. Педаль – метафора движения и мыслей. Во время курса было приятно общаться с ребятами, которые чем-то похожи на тебя. И столько мастеров своего дела. Мне было приятно работать с Машей, с нашим мастером, опыт получила большой, было здорово", - отметила школьница.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Театральный критик Лидия Фрицлер вела для подростков курс театрального блоггинга. Итоговые видеоработы представили в самом начале гала-концерта "Теплицы-лайт".

"Мы соединяли во время курса творческую, театральную часть, смотрели спектакли, разбирали, из чего он состоит. Говорили о вкладе актеров, режиссеров, звукооператоров, осветителей и других. Мы делали обзоры на арт-объекты. Медиа шло бок о бок с культурой и театром", - сказала Лидия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В программу двухчасового концерта вошли драматические эскизы, которые тюменские школьники создали при помощи руководителя театра "Игра" из Екатеринбурга Тани Павловой и постановки оригинального жанра, созданные при поддержке актрисы театра "Лицедей" Из Анапы Екатерины Верещагиной. Никита Калугин подготовил с ребятами номера пластического театра.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, всего 150 подростков Тюмени участвовали в театральной школы "Теплица-лайт". Ее проект выиграл грант губернатора Тюменской области.

Школу поддержал департамент по общественным связям Тюменской области.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , МТЦ Космос , подростки , театр , художники , школа , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 21.08.2025В Тюменском районе открыли спортивный комплекс "Олимпия"
15:20 21.08.2025Тюменские подростки создали 19 арт-объектов в театральной школе "Теплица-лайт"
15:09 21.08.2025Стандарт предпринимательского образования обсуждают на форуме "СУП" в Тюмени
15:04 21.08.2025На улице Профсоюзной в Тюмени ограничено движение из-за провала асфальта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора