Тюменская "Мари Ванна" представляет спектакли в санаториях и учреждениях культуры

Общество, 17:03 17 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская театральная студия старшего поколения "Мари Ванна" представляет свои спектакли в оздоровительных и культурных учреждених региона. Ближайший показ состоится в санатории "Тараскуль" 2 сентября.

В репертуаре "Мари Ванны" несколько спектаклей. Так, в 2025 году в Тюмени состоялся показ "Бабушкиных сказок". Это документальный спектакль, где непрофессиональные актеры старше 55 лет делятся своими личными историями, превращая их в удивительные сказки. Как отмечает руководитель студии "Мари Ванна" Любовь Климентьева, зрителям такая постановка очень нравится.

"Сказки показали в региональном центре сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов. Дети были в восторге, выходили с нами на сцену", — вспоминает она.

Затем тюменок пригласили в санаторий "Тараскуль", где они показали документальный спектакль "Саженцы", также выходили на сцену в мультицентрах в разных микрорайонах города.

"С "Саженцами" мы выступили 13 раз. Нас ждут в библиотеках, других местах. Наши актрисы очень активные, они и сами ищут площадки", — добавила руководитель театральной студии старшего поколения "Мари Ванна".

2 сентября отдыхающие в "Тараскуле" увидят "Бабушкины сказки". Возрастное ограничение: 12+.

Театральная студия "Мари Ванна" образовалась в Тюмени в 2022 году. Этот проект помог жительницам областного центра почувствовать себя актрисами. Сейчас в студию входят 20 человек, в том числе один мужчина.

Инна Пахомова

