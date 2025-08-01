В День Тюменской области артисты "Хоровода времен" выпустили песню "Место силы"

Тюменские музыканты Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль "Радоница" выпустили песню "Место силы" в День области и посвятили ее своей малой родине. Композиция основана на региональном фольклоре и записана в рамках проекта "Хоровод времен. Шаг третий". Обложку сингла украшает тюменский махровый ковер.

"В игровой фольклорной песне "Земляничка, да, ягодка", которая вошла в композицию "Место силы", есть строчка "Деревенска девушка в городе родилася". Меня она навела на мысль о том, что деревенское прошлое нашего народа до сих пор наполняет нас, городских жителей, силами и смыслами. Хочется, чтобы каждый, кто услышит нашу новую песню, вспомнил свои моменты общения с деревней: например, как в детстве проводил лето в домике бабушки и дедушки, собирал землянику в лесу, пил ароматный чай с травами и разглядывал ковёр на стене. Мы в свою очередь посвящаем эту песню сибирской глубинке, которая питает наше творчество неиссякаемыми народными напевами", - сказала автор-исполнитель, руководитель проекта "Хоровод времён. Шаг третий" Евгения Зонтикова.

Проект "Хоровод времен. Шаг третий" стал победителем грантового конкурса "Газпром нефти", который реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города" при поддержке "Газпромнефть-Ямала". Всего в ходе проекта выпустят пять композиций, совмещающих локальный фольклор с авторской музыкой и современными аранжировками.

Первая песня, "Венок", вышла в июне. Евгения Зонтикова представила авторскую обработку купальской песни "Как на этой луговинке", записанной от уроженки Викуловского района Тюменской области Анисьи Тимофеевны Ловягиной. Следующая, третья песня, выйдет уже через неделю. Она получила название "Солнце". В исполнении детского фольклорного ансамбля "Светлица" школы №73 "Лира" в ней прозвучит хоровод "Завяду я крывой танок", также из Викуловского района. Его дополнит вдохновляющий современный припев.

Кроме нового фолка в рамках проекта публикуются видео из архивов педагога по фольклору, популяризатора народных традиций, руководителя фольклорных ансамблей "Радоница" и "Светлица" Ирины Светловой. Старинные песни в исполнении бабушек – носителей народных традиций – и их современные интерпретации можно найти на странице проекта во ВКонтакте.