В лагерях Тюменской области завершились пожарные соревнования

Общество, 20:50 12 августа 2025

организаторы проекта "Герои рядом" | Фото: организаторы проекта "Герои рядом"

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди воспитанников загородных оздоровительных лагерей завершились в Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Состязания стали частью проекта по формированию интереса к профессии спасателя "Герои рядом".

"Проект "Герои рядом" — это школа мужества и ответственности. Здесь дети получают новые знания, учатся действовать в реальных ситуациях, работать в команде и помогать друг другу. Я уверена, что этот опыт останется с ними на всю жизнь и поможет сделать правильный выбор в будущем", - отметила президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Программа соревнований включала два вида - пожарную эстафету и боевое развертывание. Команды продемонстрировали умение работать с пожарным оборудованием, слаженно действовать в условиях, приближенных к реальным. Кроме того, для ребят провели встречи сотрудники МЧС и пожарных подразделений, а на мастер-классах, играх и квестах воспитанники смогли еще больше узнать о безопасности.

Отметим, что в проекте участвуют 15 загородных лагерей и центров региона, а общий охват составит более одной тыс. школьников.

Проект реализуют Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" совместно с региональным ГУ МЧС России при поддержке гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов.

