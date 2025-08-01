  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
В Заводоуковске реставрируют водонапорную башню

Общество, 19:03 11 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Водонапорную башню реставрируют в Заводоуковске. Объект в дальнейшем станет еще одним городским местом притяжения, рассказала глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Наша водонапорная башня хранит много тайн заводоуковской земли. Сейчас идет обновление этого сооружения. Оно состоится в рамках проекта "Как крестьянин шейху муку продавал", который реализует Союз органов территориального общественного самоуправления на средства гранта губернатора Тюмеснкой области", - уточнила глава округа.

Нижнюю часть башни уже украсили рисунки, стилизующие ее под мельницу известной в регионе семьи купцов Колокольниковых.

Оксана Корнеенкова

