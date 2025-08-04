Тюменцев приглашают на городской фестиваль игр "ProИГРЫ 4k"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 500 участников в день ожидают организаторы на городском фестивале игр "ProИГРЫ 4k", который пройдет Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 9-10 августа.

"В этом году главный акцент на творческие личности нашего города, которые развивают игровую культуру в регионе. Мы стали масштабнее, задействовали новые площадки и готовы показать новых партнеров," – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи и организатор фестиваля Екатерина Абрамова.

Всего запланировано три турнира. Один из них - по "Вархаммер" - уникальный для тюменского фестиваля. Его организовали, исходя из запроса участников прошлых лет. Также состоятся традиционные турниры по киберспорту и Just Dance. В творческой части к косплей-дефиле добавился конкурс кавер-денса и саберфайтинг.

Будут работать традиционные и новые площадки: настольные игры, спортивные, интеллектуальные, интерактивы и мастер-классы. Несмотря на то, что фестиваль рассчитан на горожан от 12 лет, организаторы откроют отдельную площадку для детей младшего возраста, а также сделают акцент на семейные игры.

Также будет работать лекторий и площадка деловых и региональных игр.

В 2025 году фестиваль реализуют при поддержке "Движения первых". Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова