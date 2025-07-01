13 семейных команд объединил тюменский проект “Лучная семья”

| Фото: Федерация стрельбы из лука Тюменской области | Фото: Федерация стрельбы из лука Тюменской области

13 семейных команд приняли участие в проекте “Лучная семья”, который провела Федерация стрельбы из лука Тюменской области в региональной столице. Итоговый турнир собрал 50 человек.

Проект проходил с марта по июль 2025 года. Он был направлен на работу с семьями, имеющими детей в возрасте от 12 до 15 лет. Основная цель — укрепление семейных связей через совместные занятия спортом, популяризацию активного и здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Семьи тренировались, встречались на внетренировочных мероприятиях, общались с профессиональными спортсменами-лучниками и спортсменами-любителями.

В завершение проекта 20 июля прошел турнир "Лучная семья", на котором семейные команды поборолись за титул "Лучшей лучной семьи". Событие посетило более 50 человек, среди которых были участники проекта, профессиональные спортсмены-лучники и любители, а также команды поддержки.

Каждая семейная команда выступала под собственным флагом. Спортсмены соревновались в различных испытаниях, по итогу которых команды разделили между собой призовые места.

Участники проекта удостоились грамот и медалей. На память о проекте семьям остались их командные флаги и именные сувенирные стрелы с гравировкой.

Как сообщили в региональной Федерации стрельбы из лука, после участия в проекте представители шести семей заявили о своем намерении продолжать заниматься лучным спортом. Для всех начинающих спортсменов были сформулированы рекомендации по дальнейшим тренировкам.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.