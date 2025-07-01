Ко Дню города кожевенный мастер изготовил коллекцию изделий с тюменскими брендами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекцию брендированных изделий изготовил ко Дню Тюмени кожевенный мастер Андрей Щебельник. Стильные брелоки и браслеты украшены символами областного центра.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" основатель, руководитель и главный мастер Тюменской кожевенной мастерской "Сладно" Андрей Щебельник, такую коллекцию он готовит ежегодно.

"Это специальные изделия ко Дню города. В прошлом году это были брелочки с указанием года и символикой. Кроме того, делал брендированные обложки для паспорта, картодержатели", - уточнил мастер.

В этот раз на брелоках размещены тисненные стилизованные изображения комара, врат Сибири, горячих источников, бора и лиса, которые держат щит на гербе Тюменской области. А поскольку 2025 год посвящен 210-летию Петра Ершова, Андрей Щебельник добавил и новые символы - рыбу-кит и Конька-горбунка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, мастер занимается возрождением традиционного для региона кожевенного дела. На средства гранта президентского фонда культурных инициатив он реализует проект "Кожа со смыслом": проводит исторические изыскания, чтобы потом делиться знаниями с земляками.

При поддержке регионального центра инжиниринга "Агентства инноваций" предприниматель оформляет товарный знак. Это поможет ему защитить интеллектуальные права на свои изделия.

Оксана Корнеенкова