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Товарный знак поможет тюменскому кожевенному мастеру защитить свои уникальные изделия от копирования

Экономика, 16:05 16 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Товарный знак поможет тюменскому кожевенному мастеру Андрею Щебельнику защитить свои уникальные изделия от копирования. Он оформляет нужные документы при поддержке Регионального центра инжиниринга.

"Моя мастерская специализируется на традиционном кожевенном ремесле. Раньше Тюмень была кожевенной столицей и занимала первое-второе места по производству кожи. Я продолжаю славные традиции кожевников старины и работаю только ручными инструментами без применения швейных машин. Также делаю большой упор на тюменскую локальную идентичность. Использую символы из брендбука. Сейчас работаю над проектом "Кожа со смыслами" при поддержке президентского фонда культурных инициатив и веду исторические изыскания – ищу символы Тюмени. Их буду размещать на изделиях из кожи, чтобы людям рассказывать об истории города и традициях", - рассказал основатель, руководитель и главный мастер Тюменской кожевенной мастерской "Сладно" Андрей Щебельник.

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В Региональный центр инжиниринга он обратился за помощью в оформлении товарного знака. Не так давно переименовался и намерен защитить имя своей мастерской, свою интеллектуальную собственность. Это поможет работать долгие годы и развивать мастерскую, и традиционное кожевенное мастерство в Тюмени. Документы уже подал, ожидает регистрации товарного знака.

"Мастер делает индивидуальный пошив кожаных изделий и, соответственно, нужно себя позиционировать, вкладываться в маркетинг своего бренда. Для этого он его регистрирует. Это необходимо, потому что люди платят за узнаваемость. Иногда неважно, что на тебе, главное, чтобы был значок очень известный. В этом случае мастер вкладывается не только в нематериальный актив – товарный знак, но и полностью развивает доверие к бизнесу и товару. А это увеличение спроса и рынка", - прокомментировал руководитель Регионального центра инжиниринга "Агентства инноваций" Дмитрий Новицкий.

Отметим, что Региональный центр инжиниринга АНО "Агентство инноваций" оказывает поддержку малым и средним предприятиям Тюменской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика". Это позволяет бизнесу получать качественные технологические услуги на льготных условиях: компания-заявитель оплачивает 50 % стоимости работ, вторую часть финансирует РЦИ.

Оксана Корнеенкова

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# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , ремесла , творческая мастерская

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