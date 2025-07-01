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Тюменские бойцы СВО могут попробовать себя в музыке

Общество, 19:26 21 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Конкурс авторских песен среди ветеранов специальной военной операции, их родных, вынужденных переселенцев, а также тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявку тюменцы могут до 30 ноября на сайте.

Цель проекта — создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники получат профессиональную поддержку от медицинских специалистов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Конкурс проходит в двух номинациях. Среди участников младше 18 лет эксперты выберут лучшую песню. Среди тех, кто старше, - лучшую музыку, песню и текст. Финалисты конкурса смогут записать свои творения в профессиональной студии, примут участие в съемках на телевидении, выступят на большом гала-концерте. Лучшие работы будут опубликованы в музыкальных сервисах.

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# ветераны СВО , конкурс , музыка , СВО , творчество

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