Тюменская "Школа особых родителей" открывает новые возможности для особенных детей

| Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей" | Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей"

Масштабный проект поддержки семей с детьми, имеющими ментальные нарушения, стартует в Тюменской области. "Школа особых родителей" поможет более 30 семьям получить профессиональную помощь в развитии и воспитании детей от одного до пяти лет.

| Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей" | Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей"

Социальный проект "Школа особых родителей "Вместе справимся 2.0"" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области. Ключевая особенность программы заключается в фокусе на раннем вмешательстве, когда мозг и тело ребенка наиболее пластичны и податливы к коррекции.

| Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей" | Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей"

Программа рассчитана на девять месяцев и включает 450 занятий в мини-группах по пять семей. Участников разделят на две возрастные категории: от одного до трех и от трех до пяти лет. В ходе занятий специалисты будут работать над сенсорно-моторным развитием детей, помогать в освоении логоритмики и речевого дыхания, развивать слуховое и зрительное восприятие. Особое внимание уделят социально-бытовой адаптации, игровой и творческой деятельности.

| Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей" | Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей"

Новинкой проекта станет внедрение орфо-педагогики – уникального направления, основанного на связи музыки, движения и речи. В каждой группе работают квалифицированные специалисты: дефектологи, логопеды, психологи и тьюторы, которые помогают создать оптимальные условия для развития каждого ребенка.

| Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей" | Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей"

"Мы видим растущую потребность в подобных программах. За последнее время количество детей с особенностями развития в регионе значительно увеличилось. Наша задача — не просто оказать поддержку, а дать родителям инструменты для самостоятельного развития ребенка", –отметила куратор проекта Мария Белоус.

| Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей" | Фото: АНО СОН "Институт уникальных детей"

Важной особенностью методики является активное вовлечение родителей в процесс. Они не просто наблюдают за занятиями, а учатся работать с ребёнком под руководством профессионалов. Специалисты помогут создать дома коррекционно-развивающую среду, научат преодолевать социальную изоляцию и страхи, связанные с воспитанием ребенка с ментальными нарушениями. "Проект направлен не только на развитие детей, но и на поддержку родителей. Участники получат практические навыки, которые помогут им лучше понимать своих детей и эффективно помогать им в развитии", - подчеркнула куратор.

Важно отметить, что участие в программе полностью бесплатное. Проект разработан АНО СОН "Институт уникальных детей" и реализуется в рамках Десятилетия детства и соответствует задачам по обеспечению комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Инна Кондрашкина