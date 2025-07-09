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Тюменский проект о студентах-медиках получил грант 9,4 млн рублей

Общество, 18:31 08 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грант 9,4 млн рублей получил Тюменский медицинский университет на реализацию проекта "Студент-медик: сохранение традиций и профессиональный рост" по результатам конкурса Росмолодежи среди вузов. Он объединит образовательные и культурные мероприятия в 2025 и 2026 г., сообщает пресс-служба вуза.

"Задача вуза - не просто обучить студентов медицинским навыкам, а сформировать специалистов, глубоко понимающих историю своей профессии, умеющих эффективно взаимодействовать с пациентами и готовых к работе в мультикультурной среде", - рассказала автор заявки на грантовый конкурс, и.о. руководителя молодежного проектного офиса Екатерина Абрамова.

Запланировано проведение просветительских и профилактических мероприятий для жителей региона. На стоматологических тренингах, мастер-классах и консультациях тюменцы узнают о том, как сохранить здоровье зубов.

Школьников и студентов ссузов на экскурсиях по фармацевтическим предприятиям и практических занятиях познакомят с профессией фармацевта и процессом производства лекарств.

Для студентов-медиков вуз проведет слет лучших академических групп УФО. Участие в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, деловой и образовательной программах поможет будущим врачам обучиться эффективным методам сотрудничества.

Добавим, на конкурс "Росмолодежь.Гранты 2025 года" заявки подали 293 университета, победителями признаны 89 участников.

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