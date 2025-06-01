Тюменский онлайн-реестр ремесленников набирает обороты

| Фото: предоставлено Ольгой Носыревой | Фото: предоставлено Ольгой Носыревой

За последние полтора года онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" значительно расширил свои ряды — число участников выросло с 350 до почти 500 мастеров. Как отмечает представитель Ассоциации народных художественных промыслов и ремесленников Тюменской области Ольга Носырева, проект растет естественным путем — через рекомендации и сарафанное радио.

"Изначально сформировался небольшой костяк из десяти лидеров в каждой области ремесла, которые постепенно привлекали новых участников", – рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Ольга Носырева. Сегодня в реестре зарегистрировано около 500 мастеров со всего региона, представляющих самые разные направления ручного творчества — от кожевенного дела до традиционного деревянного зодчества.

Особое внимание на платформе уделяется качеству представленных работ. "Мы включаем только тех мастеров, которые готовы полностью о себе рассказать и подтвердить свое профессиональное мастерство", – подчеркнула эксперт. Важным условием является исключение перепродажи товаров с других площадок.

| Фото: предоставлено Ольгой Носыревой | Фото: предоставлено Ольгой Носыревой

Среди уникальных примеров мастерства — работа мастерской "Сладно", где создаются кожаные изделия с авторским оформлением на основе ремезовского шрифта. Мастера предлагают не просто товары, а настоящие произведения искусства с индивидуальными надписями и дизайном.

Проект не только объединяет ремесленников, но и способствует развитию туристической привлекательности региона. Мастера участвуют в ярмарках, проводят мастер-классы и экскурсии в свои мастерские. "Туристы хотят видеть локальные, уникальные изделия, наблюдать за процессом их создания", — отмечает Ольга Носырева.

В планах развития реестра — установление официального статуса ремесленника и расширение перечня зарегистрированных народных промыслов. Это позволит еще больше поддержать местных мастеров и способствовать развитию креативных индустрий на основе историко-культурного наследия Тюменской области.

Реестр "Здесь" продолжает оставаться единственной в своем роде площадкой, созданной не органами власти, а по инициативе самих мастеров, что делает его особенно ценным для развития традиционного ремесленного дела в регионе.

Инна Кондрашкина